Urban sound: la torinese Beba esce con il nuovo singolo rap "Dentro di me" e ritrova Rossella Essence sul suo percorso artistico

(PRIMAPRESS) - TORINO - Un ritorno alle origini per la urban vocalist torinese Beba che esce con il nuovo singolo “Dentro di me” (Epic/Sony Music Italy), un pezzo puramente in chiave rap prodotto da Rossella Essence e Marco Marra. Il brano è un viaggio nella metafora della bambina contrapposta alla guerriera e di come queste due “anime” non debbano “lottare”, per stare bene, ma co-esistere. La bambina rappresenta le insicurezze e la vulnerabilità, la guerriera, invece, la grinta e il bisogno di rivalsa. La canzone racconta una vera e propria storia: la sua. BEBA ripercorre tutte le tappe della carriera artistica, facendo emergere sia le fragilità, i momenti “bui” e il rapporto, a volte conflittuale, con la musica, ma anche la determinazione e la voglia di farcela. Il tutto narrato anche attraverso le sonorità, prima più delicate, grazie all’accompagnamento del pianoforte, poi via via sempre più incalzanti, unite da un ritornello banger. Dopo aver pubblicato rispettivamente a luglio e ottobre scorsi i brani “Limonare”, caratterizzato da leggere incursioni punk-rock, e “Quello che odio di te”, un ibrido fra urban e pop, e aver dimostrato grande versatilità e capacità di spaziare tra sonorità diverse, BEBA sceglie nuovamente il rap per comunicare al proprio pubblico, ritrovando il linguaggio che più la rappresenta. Così come il rap è stato la sua valvola di sfogo agli esordi da giovanissima, così questa volta diventa l’unico modo per esprimere le nuove consapevolezze di donna forte e tenace.

Punto fondamentale per l’artista, da cui ripartire per ritrovare sé stessa, è il rinnovato sodalizio con Rossella Essence, che fin dagli inizi ha fatto parte del suo percorso musicale e dei suoi primi successi, rappresentando così nuovamente l’unico duo femminile del rap italiano.

“Dentro di me” è dunque una nuova tappa del viaggio di crescita e maturità artistica di BEBA, che è pronta a riprendersi il proprio posto nella scena hip hop femminile italiana, di cui è stata pioniera e protagonista, dimostrando di volersi evolvere come mai fatto prima. - (PRIMAPRESS)