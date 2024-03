Musica: la rapper BigMama domani firma le copie dell’album Sangue da Feltrinelli alla Stazione Centrale di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Domani 11 marzo, BigMama, una delle vere rivelazioni di Sanremo 2024, sarà a Napoli per incontrare il pubblico e firmare le copie del suo primo album Sangue. L'appuntamento è alla libreria Feltrinelli Stazione Centrale (Piazza Garibaldi) alle ore 18.00.

Rapper di 23 anni, BigMama è tra le novità più talentuose del panorama musicale italiano, da subito si è affermata per i suoi testi schietti che sensibilizzano e colpiscono l’ascoltatore con flow e giochi di parole estremi, che vanno sempre sempre dritti al punto. Canta di discriminazioni, omofobia, autolesionismo, sempre in maniera personale, tracciando un percorso nuovo dove spicca il coraggio di mettersi a nudo davanti al pubblico, senza vittimismi, ma con forte personalità, mostrando con audacia quelle cicatrici che l’hanno ispirata e che racconta nelle sue canzoni.

- (PRIMAPRESS)