Musica: unica data a Milano per il rapper canadese Night Lovell protagonista della scena urban

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il rapper e produttore canadese NIGHT LOVELL, pseudonimo di Sherman Cuba Paul, arriva in Italia con una data unica prodotta e organizzata da Vivo Concerti e si terrà domenica 24 novembre 2024 al Circolo Magnolia di Milano. Cresciuto in un ambiente immerso nella musica Night, Lovell è nato a Ottawa, in Ontario, nel 1997. La sua carriera inizia nella produzione musicale con lo pseudonimo di KLNV (o Killanov), per poi assumere il suo nome d’arte attuale iniziando a rappare nel 2013. Con Dark Light - il suo singolo pubblicato nel 2014 - l’artista ottiene un enorme successo totalizzando decine di milioni di ascolti sulle principali piattaforme e raggiungendo una fanbase mondiale. Nello stesso anno Night Lovell pubblica in modo indipendente l’album di debutto Concept Vague e in seguito nel 2016 il disco Red Teenage Melody. L'artista torna nella scena musicale nel 2019 e fino al 2023 pubblica nuovi progetti tra cui gli album Goodnight Lovell - che include collaborazioni con i principali esponenti della scena urban - Just Say You Don’t Care e I HOPE YOU ARE HAPPY.



