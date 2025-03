Al San Marino Song Contest in gara “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte. Il jingle di Sanremo 2025 tra i favoriti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tanta Italia in concorso al San Marino Song Contest durante il fine settimana. Alla competizione di sabato nella repubblica ai confini con l'Emilia Romagna, partecipa anche il brano simbolo dello scorso Festival di Sanremo: "Tutta l'Italia", canzone di Gabry Ponte che è stata scelta come sigla dell'edizione 2025. La canzone, per la sua orecchiabilità ed immediatezza è subito diventata un tormentone musicale che ha accompagnato gli spot pubblicitari dell'ultima edizione sanremese. Sanremo. Anche se in realtà il jingle musicale è stato creato per "far ballare" i tifosi allo stadio di San Siro a Milano, alla fine di giugno 2025: "Tutta l'Italia l'abbiamo pensata per San Siro", racconta Gabry Ponte. - (PRIMAPRESS)