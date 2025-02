Musica: Damiano David da Sanremo all’uscita con il singolo ‘Next Summer’ e il World Tour 2025

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il cantautore romano Damiano David, dopo Sanremo come superospite della seconda serata, interpretando prima “Felicità” di Lucio Dalla e poi la sua “Born with a Broken Heart”, ora ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “NEXT SUMMER”. Il suo ultimo lavoro verrà pubblicato il prossimo 28 febbraio, e seguirà le canzoni “Silverlines” e la suddetta “Born with a Broken Heart” (uscite lo scorso autunno) nella neonata carriera solista del rocker classe ’99, già noto al grande pubblico internazionale come frontman dei Måneskin. In occasione dello scorso San Valentino, peraltro, Damiano David è assurto agli onori delle cronache musicali con la cover di “Nothing Breaks Like a Heart”, brano di grande successo del 2018 firmato Mark Ronson e Miley Cyrus. La scelta di questo brano, recuperato e rivisitato per Spotify, segnala da parte dell’artista la volontà di mostrare il lato più doloroso e malinconico del sentimento amoroso, proprio nel giorno che celebra le coppie e il loro legame. Riguardo “NEXT SUMMER”, il suo autore ha dichiarato: "A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d'amore estiva non corrisposta. Ma, a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita,di come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze e della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa, nei momenti cruciali e determinanti dell'esistenza”. Nel frattempo, cresce l’attesa per il World Tour 2025 che vedrà l’artista esibirsi in oltre 30 date, in location sparse per tutto il globo: Europa, Australia, Nordamerica, Sudamerica e Asia. Il primo appuntamento italiano è fissato a Milano per il 7 ottobre, presso l’Unipol Forum. A Roma, poi, è già sold out la tappa prevista al Palazzo dello Sport per l’11 ottobre, che a grande richiesta verrà dunque replicata nella stessa sede la sera successiva. I biglietti per il World Tour sono disponibili in prevendita attraverso il sito ufficiale del cantautore. Registriamo infine come la piattaforma on line “iHeartRadio”, attiva dal 2008, abbia recentemente eletto Damiano David artista “On The Verge”, cioè prossimo al grande successo. - (PRIMAPRESS)