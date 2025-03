Musica Indie: arriva il singolo dei Bnkr44 “Capolavoro” con una videoclip girata in Corea

(PRIMAPRESS) - ROMA - Novità in arrivo per gli appassionati di musica indie pop: i Bnkr44 pubblicano il nuovo brano “CAPOLAVORO” e annunciano l’imminente uscita del loro quarto album in studio, prevista per il prossimo 4 aprile. Quest’ultimo sarà intitolato “Tocca il Cielo”, ed è già da ora disponibile per il pre-order in formato fisico e digitale.

"CAPOLAVORO" rappresenta dunque il primo brano estratto daquesto disco, e si sostanzia in un inno giovanile alla volontà di guardare al futuro e realizzare qualcosa di grande. La canzone esplora l'idea che il vero capolavoro non sia il successo in sé, quanto il condividere idee e progetti rifuggendo sempre la solitudine. Con un sound diretto e autentico, il pezzo parla a chi cerca connessioni profonde in un mondo pieno di aspettative.L'uscita del brano è accompagnata da quella del suo videoclip ufficiale, girato in Corea del Sud quando il gruppo si è esibito allo "Zandari Festa" di Seoul. La canzone è stata scritta dai Bnkr44 ed è co-prodotta da Colombre e Erin e JXN.I Bnkr44 hanno presentato l'album in uscita ad aprile partendo dal titolo: "Si chiama TOCCA IL CIELO come riferimento all'azione metaforica di chi aspira a salire sempre più in alto, a conquistare gli obiettivi che tutti noi ci siamo dati durante il nostro percorso. Il 2024 è stato un grande anno per noi, in cui abbiamo avuto successi e conquiste, ma siamo determinati a fare sempre meglio e raggiungere sempre nuove vette. Per noi stessi e per i nostri fan. Al contempo, volevamo anche raccontare l'illusione che raggiungere il punto più alto disvela: spesso quando si arriva lì,infatti, ci si accorge che non è tutto oro quel che luccica." La band empolese ha poi proseguito raccontando che "è stato un lungo viaggio, abbiamo scritto tanto, anche troppo. Non è stato facile in questi due anni scegliere quali canzoni inserire nel progetto. Ci siamo amati, ci siamo divertiti, abbiamo litigato e ci siamo odiati, ma non siamo mai stati così uniti. Abbiamo esplorato e creato a casa, a Milano, in Corea, in Francia e al mare, prima di tornare nella nostra Villanova. Siamo contenti di condividere questo nuovo viaggio con tutti, non toccheremo il cielo solo per poterlo dire". Per celebrare l'uscita del disco, il gruppo formatosi nel 2019 terrà un evento unico e non convenzionale, che celebri il loro percorso artistico: il "TOCCA IL CIELO FEST". L'appuntamento, previstoproprio per il giorno del compleanno del Bnkr (il 4 aprile), si terrà nella particolare cornice della "Vela Margherita Hack" di Empoli, città di origine del progetto. L'evento sarà un vero e proprio raduno, e prevedrà varie attività tra cui mostre, sorprese per i fan,e live show con ospiti d'eccezione.