50 scatti di Henry Ruggeri in mostra a Milano con “Picture of you”: un viaggio tra i protagonisti della grande musica internazionale

MILANO - Un viaggio fotografico nel mondo dei grandi protagonisti internazionali firmate da Henry Ruggeri in mostra il 22 e il 23 marzo a Milano. "Picture of You" è una selezione di 50 scatti allestiti in collaborazione con RebelHouse a PARCO nel quartiere Barona.

Tra le immagini quelle di Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e molti altri. Grazie alla tecnologia fornita dall’app Notaway®, inquadrando ogni fotografia, appariranno in realtà aumentata sul telefono dei visitatori i contributi video che erano stati realizzati appositamente da MASSIMO COTTO, storico giornalista musicale venuto a mancare prematuramente il 2 agosto scorso, a soli 62 anni. Tra le voci di più amate di Virgin Radio, la sua ricca carriera è brillata nei decenni in tutti i campi della comunicazione. Oltre che disc jockey e speaker radiofonico, Massimo Cotto è stato anche scrittore, autore televisivo e teatrale e giornalista professionista per la carta stampata. Con questa tecnologia, dunque, lo spettatore potrà non solo ammirare le fotografie, ma conoscere curiosità e aneddoti degli artisti ritratti, grazie allo storytelling unico lasciato in eredità da questa grande figura.

"PICTURES OF YOU" vede la collaborazione di Chiara Buratti, moglie di Massimo Cotto, per rendere omaggio al contributo straordinario che Massimo ha dato alla scena musicale internazionale. Un tributo innovativo che fonde passato e futuro, unendo memoria e tecnologia per mantenere vivo il lavoro di un grande narratore della musica. Il progetto, oltre all'esposizione fotografica, sarà arricchito da una serie di eventi collaterali, tra cui incontri con artisti e giornalisti, showcase, talk e workshop interattivi, offrendo così una panoramica approfondita sulla cultura musicale e sullo storytelling legato al mondo del rock. Tra le iniziative del progetto "PICTURES OF YOU" è da menzionare anche l'uscita dell'omonimo libro interattivo, scritto proprio da Massimo Cotto ed edito da Gallucci Editore, in cui sono presenti 120 fotografie scattate da Henry Ruggeri.