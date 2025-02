Musica: Alteria anticipa il suo Royal Enfield Tour con il brano "Camomilla col Gin"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Venerdì 28 febbraio esce in digitale “CAMOMILLA COL GIN” (Vrec Music Label) il nuovo brano di ALTERIA che anticipa l’album “NEL FIORE DEI TUOI DANNI” in uscita il prossimo 21 marzo su CD, LP, LP colorato e musicassetta da collezione. Il disco sarà disponibile anche nel formato digitale dal 9 maggio 2025, in concomitanza con la tournée “Voglio andare oltre (Royal Enfield Tour)”. “CAMOMILLA COL GIN”, scritto da Alteria e Max Zanotti, è un brano dalle atmosfere dilatate, con strofe tribali ed un ritornello melodico che riflette sui limiti che troppo spesso ci si autoimpone. Con il suo sound quasi straniante il brano restituisce a pieno le sensazioni di una persona che lotta con i suoi pensieri alla ricerca di una dimensione in cui rispecchiarsi a pieno. «In un mondo frenetico dove bisogna saper sempre stare al centro della “festa”, c’è chi fa fatica, chi ha bisogno della solitudine, chi si siede solo al bancone di un bar a prendere una camomilla col gin, che rappresenta il contrasto tra fervore, irrequietezza e calma, lentezza – spiega Alteria – Sentirsi spesso fuori posto come una nuvola carica di pioggia che non può esplodere in un cielo sereno.» - (PRIMAPRESS)