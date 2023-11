Musica: sulle piattaforme streaming arriva la pop-ballade “Piazza del Gesù” di Victor Sane

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva sulle piattaforme di streaming digitale “Piazza del Gesù”, il nuovo singolo di Victor Sane, una pop-ballad dai toni malinconici e rarefatti che ricorda artisti internazionali come Lana Del Rey e Taylor Swift, cantante alla quale il giovane cantautore romano aveva dedicato il suo singolo precedente intitolato proprio “Taylor Swift”.

“Piazza del Gesù”, scritta da Victor e prodotta in studio con Fabio Grande, prende spunto da una leggenda ambientata nella famosa piazza romana, protagonisti il Diavolo ed il Vento, per parlare di una storia d’amore finita ancora prima d’iniziare: “Avevo scritto la nostra prima pagina ma poi tu mi hai urlato strappala”.

Quella che Victor racconta con la sua scrittura narrativa ma al tempo stesso intima e immaginifica è una storia dai contorni precisi. E proprio nel rispetto della natura narrativa del brano, l’artista ha deciso di affiancare alla canzone un video musicale, per la regia di Greta Semenzato e Monica Buriola, un duo di giovani film makers bresciane.

“Mi piace parlare di Piazza del Gesù – dice Victor Sane - come di una storia in tre atti: l’incontro, l’attesa, il vento. E proprio per questo ho pensato che fosse quasi obbligatorio accompagnare la canzone con un video che trasformasse in immagini quello che raccontavo”.

Il giovane artista romano, Victor Sane ha iniziato a fare musica da giovanissimo pubblicando su tutte le piattaforme nel dicembre del 2017 il primo singolo in inglese, “Milk”, con il nome d’arte di Cri. (Cri punto, logica derivazione del suo vero nome, Cristiano De Vitis). Come Cri. ha pubblicato fino a novembre del 2020 dieci canzoni, tutte in inglese. Le prime catturano l’attenzione dei i produttori di “Skam Italia” che gli chiedono se è disponibile a realizzare qualche canzone per la terza stagione della serie, dando così vita a “Water Me” e “Sleepy”.

