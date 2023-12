Musica: il rapper canturino Stamani su Spotify con il suo brano “Lacrime” prodotto da JP

(PRIMAPRESS) - MILANO - Maicol D'Arpa, in arte Stamani, il rapper nato all'ombra dei dischi di Fabi Fibra, esce con il suo "Lacrime”, prodotto da JP e mixato e masterizzato dal Goldeneye Studio. È un viaggio emozionale profondo attraverso gli alti e bassi della vita, in cui il rapper canturino classe ’98 racconta senza filtri il dolce-amaro che ha plasmato il suo percorso. Gocce di emozione convertite nel riflesso dell'anima che vive in ciascuno di noi, in una narrazione intima e potente che risuona con la vulnerabilità e la forza di uno dei talenti più versatili e sensibili della scena tricolore.Il rap si fonde a sfumature più melodiche e urbane, aprendo una finestra sulle emozioni e le esperienze che modellano la vita di ognuno di noi. Il brano è un invito dell'artista ad esplorare la nostra interiorità, accettando sia i momenti di gioia che quelli di dolore come parti fondamentali della nostra esistenza.- (PRIMAPRESS)