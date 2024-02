Musica: due date per la prima volta in Italia di Omar Apollo, vincitore del Future Icon di Variety

(PRIMAPRESS) - TORINO/ MILANO - Per la prima volta in Italia, Omar Apollo, con due date prodotte e distribuite da Vivo Concerti, martedì 4 giugno 2024 al OGR Sonic City di Torino e mercoledì 5 giugno 2024al Magnolia Summer di Milano. Nato a Hobart, nell'Indiana, da genitori messicani, il cantautore ha ricevuto numerosi premi: una nomination ai GRAMMY come miglior nuovo artista, due nomination ai Latin GRAMMY come disco dell'anno e miglior canzone alternativa ("Te Olvidaste", con C. Tangana) ed il premio Future Icon di Variety. Inoltre, l’artista ha da poco ottenuto il suo primo disco di platino certificato RIAA per la hit virale "Evergreen (You Didn't Deserve Me at All)", che ha rappresentato il suo debutto nella Billboard Hot 100. I biglietti dei concerti qui in Italia sono in prevendita esclusiva su Vivo Club. - (PRIMAPRESS)