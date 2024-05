Eurovision Song Contest: selezionati i primi 10 finalisti. Attesa Angelina Mango tra i “big five”

(PRIMAPRESS) - MALMÖ (SVEZIA) - Archiviata la prima serata dell'Eurovision Song Contest a Malmö, si fa sempre più trepidante l'attesa di vedere sul palco la nostra portacolori, Angelina Mango. L'artista che ha vinto Sanremo con, è stata candidata di diritto per la manifestazione canora europea. Ieri si è esibito il primo gruppo di cantanti che ha selezionato 10 artisti per la finale: dall'Irlanda al Portogallo e Croazia. l'Italia, assieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, fa parte dei cosiddetti, ovvero le nazioni che - assieme al paese ospitante, in questo caso la Svezia - che passano direttamente alla finale, concorrendo direttamente per la vittoria . Ciò non toglie che questi sei “fortunati” si esibiscano anche prima. Angelina Mango, quindi, oltre che nella finale di sabato sarà in azione anche, dopo un sorteggio, anche nella semifinale di domani 9 maggio. - (PRIMAPRESS)