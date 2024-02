(PRIMAPRESS) - SANREMO - La top Five della terza serata del festival vede in prima posizione Angelina Mango con "La Noia", al secondo posto Ghali con "Casa Mia". al terzo posto Alessandra Amoroso con la canzone "Fino a qui", quarto posto per Il Tre con "Fragili", a chiudere la Top Five Mr Raine Con la canzone "Due Altalene" - (PRIMAPRESS)