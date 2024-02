Dopo Sanremo: il si di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest. Nelle radio trionfa Mahmood

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il giorno dopo la serata finale del Festival di Sanremo si fa il punto sulla rassegna partendo dalla conferma della vincitrice Angelina Mango alla Eurovision Song Contest per rappresentare l'Italia. Con il brano “La noia”, Angelina dopo aver vinto la 74° edizione del Festival di Sanremo, si appresta a trionfare anche nelle radio italiane. Il brano è entrato nella top 3 della classifica EarOne Airplay Sanremo e, al momento, si trova in terza posizione con 1434 passaggi su 123 emittenti. La speciale classifica è guidata da “Tuta gold” di Mahmood (1171 passaggi, 123 emittenti). Al secondo posto “Sinceramente” di Annalisa (1544 passaggi, 127 emittenti).Nella giornata di ieri (sabato 10 febbraio), il protagonista assoluto in radio è stato Mahmood che con “Tuta gold” ha totalizzato 15 milioni e 186 mila ascolti. Ottime prestazioni anche per “Sinceramente” di Annalisa (11 milioni e 762 mila ascolti), “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (10 milioni e 925 mila ascolti), “Apnea” di Emma (9 milioni e 164 mila ascolti) e “La noia” di Angelina Mango (9 milioni e 112 mila ascolti).

Lo scorso anno nei giorni del Festival, il brano più ascoltato tra quelli in gara, era stato “Due vite” di Marco Mengoni che aveva totalizzato 1268 passaggi su 118 emittenti, seguito da “Due” di Elodie (1168 passaggi, 118 emittenti) e “Supereroi” di Mr.Rain (977 passaggi, 109 emittenti). - (PRIMAPRESS)