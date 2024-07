Mondiali tennis tavolo: al Master ITTF, l’oro azzurro di Gianfranco Paglia con i complimenti di Crosetto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chiude domani 14 luglio il master mondiale di tennis tavolo alla Fiera di Roma che archivierà l'ITTF Championship 2024 come la più partecipata edizione nella storia di questo sport con grande soddisfazione della Federazione Italiana Tennistavolo che ha curato l'evento. Significatica la partecipazione di atleti dai 40 ad oltre 90 anni (di cui oltre il 30% donne) provenienti da ben 107 nazioni.

Nel medagliere azzurro del mondiale è da segnalare la medaglia d'oro conquistata dal Tenente Colonnello, Gianfranco Paglia nel singolo classe 2 paralimpico. A Paglia sono arrivate le congratulazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Complimenti Gianfranco da me e da tutta la #Difesa".

Questa medaglia d'oro si affianca a quella al valor militare con cui era stato insignito il militare in seguito allo scontro a fuoco a Mogadiscio. La sua storia ha ispirato la fiction Le ali, trasmessa su Rai 1 il 9 novembre 2008 - (PRIMAPRESS)