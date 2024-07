A Roma arriva la cucina di mare di Fabrizio Leggiero con il ristorante Aquamarina del gruppo Shedir

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nello storico edificio di via dell’Umiltà, che fu sede di Forza Italia al tempo di Silvio Berlusconi oltre Palazzo Grazioli, a due passi da Palazzo Chigi e il Quirinale, apre Aquamarina, la novità gastronomica di Shedir, Collection di hotel e ristoranti tra i più rappresentativi della città per la sua selezione di residenze storiche. L'atmosfera è di quelle cosmopolite ma dove non manca l'identità della Capitale anche per ció che riguarda il gusto. Il ristorante Aquamarina è all’interno dell’Hotel Umiltà 36, è nella sua offerta gastronomica ha puntato sul pesce. Al timone in cucina c'è Fabrizio Leggiero, per anni chef di Pierluigi e prima, tra gli altri, di Crostaceria Ipanema. Una mano felicissima col prodotto ittico. Una cucina semplice, diretta, dove l'altro ingrediente è l'ambiente decisamente fascinoso. Aquamarina apre in questi giorni di vacanze con una Roma in boom di turisti stranieri. - (PRIMAPRESS)