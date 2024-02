Screen Actors Guild Award 2024: vince il film Hoppenheimer con miglior attore Cillian Murphy

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Il film "Oppenheimer" ha vinto agli Screen actors guild award, il prestigioso premio che rappresenta anche una forte indicazione per l'Oscar come miglior film. La pellicola,3 ore sulla vita del grande fisico teorico(1904-1967) che fu a capo del progetto Manhattan per la creazione della bomba atomica, si è aggiudicato dal sindacato degli attori di Hollywood il premio più ambito. Miglior cast di attori, miglior attore protagonista (Cillian Murphy), miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr). - (PRIMAPRESS)