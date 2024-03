Oscar: a Los Angeles trionfa Oppenheimer, il film di Christopher Nolan. Emma Stone miglior attrice

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES (USA) - Oppenheimer, si aggiudica l'Oscar per il miglior film. La statuetta va alla pellicola di Christopher Nolan che vince con un epico racconto della vita di Robert Oppenheimer, il fisico che ha segnato l'era nucleare. Nolan, famoso per film come "Inception" e "The Dark Knight", ha portato sullo schermo una storia avvincente e piena di contraddizioni, con Cillian Murphy nel ruolo principale Il film,con un budget di 100mln di dollari, ha conquistato la critica e il pubblico, diventando un successo inter- nazionale.Un coronamento di mesi di riconoscimenti e acclamazioni.

L'Oscar per la migliore attrice alla 96ma edizione degli Academy Awards è andato a Emma Stone per la sua inter- pretazione in Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. Per la Stone è il secondo Oscar dopo La La Land. "Yorgos Lanthimos mi ha regalato una seconda vita con Bella Baxter", ha detto la star che ha battu- to l'altra favorita della vigilia, Lily Gladstone di Killers of the Flower Moon che sarebbe stata, se avesse vinto, la prima nativa americana a conquistare la statuetta più prestigiosa di Hollyiwood.

Non vince Matteo Garrone ma il risultato di essere arrivato nella cinquina in gara per la statuetta è un grande risultato. "Essere arrivati fin qui è un risultato straordinario" Così Paolo Del Brocco,A.D. di Rai Cinema,alla chiusura della cerimonia della 96ma edizione degli Academy Awards, ringrazia e festeggia con "tutti i protagonisti di questa storia,con Mamadou Kouassi e Fofana Amara, con i due giovanissimi e straordinari attori Seydou Sarr e Moustapha Fall e Matteo Garrone questo bellissimo traguardo".Grazie "all'enorme talento di Matteo Garrone, che ha acceso ancora una volta nel mondo, i riflettori sul cinema italiano". - (PRIMAPRESS)