Crash informatico: disagi anche all’aeroporto di Fiumicino per ritardi su alcuni voli

ROMA - Disagi scalo Fiumicino, treni regolari Disagi anche all'aeroporto romano di Fiumicino a causa del guasto informatico che impatta sui servizi in tutto il mondo. "Nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo", fa sapere Adr. Regolare invece il traffico ferroviario a parte i ritardi legati a un guasto alla linea nei pressi di Firenze ma non dovuto al crash informatico.