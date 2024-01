Cinema: la notte degli Oscar con le 13 candidature di Oppenheimer e Io Capitano nella cinquina "stranieri"

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Sono 13 le candidature Oscar per Oppenheimer, di Nolan, che guida la corsa agli Oscar 2024 come Miglior Film. Povere Creature,di Lan- thimos, ne ha 11. Killers of the Flower Moon,di Scorsese,10 candidature. Barbie di Gerwig ne ha 8. Gli altri candidati nella stessa cate- goria sono The Holdovers, Maestro, Past Lives, Anatomia di una caduta, The Zone of Interest. Per la regia, candidati Triet,Glazer,Lanthimos,Nolan, Scorsese. Resta fuori Gerwig,data tra i favoriti. Bradley Cooper e Cillian Murphy tra gli attori.Attrici:Emma Stone,Sandra Huller

Io Capitano, il film di Matteo Garrone, entra nella cinquina finale della corsa all'Oscar tra i migliori film stranieri Gli altri sono Perfect Days (Giappone), Zone of Interest (Gran Bretagna),Socie- ty of the Snow (Spagna), The Teachers Lounge (Germania). La notte degli Oscar sarà il 10 marzo 2024. "E' un'avventura e un'emozione senza fine. Un risultato che ci riempie di orgoglio e afferma ancora una volta la forza del cinema italiano nel mondo". Così Paolo Del Brocco,Ad di Rai Cinema, che ha prodotto il film con Archimede.