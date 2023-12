Cinema: Io Capitano tra i film italiani indicati per la corsa agli Oscar. Borgonzoni: "Una notizia che aspettavamo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Io Capitano” di Matteo Garrone è il film designato dall’Italia per la corsa all’Oscar internazionale. Lo ha deciso la commissione di selezione riunita all’Anica scegliendo l’opera tra altri 11 film indicati tra cui La Chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. Io Capitano, nonostante al momento non abbia ancora chiuso la distribuzione in America pur essendo in corso trattative – un fattore decisivo per la campagna Oscar, ndr – è stato scelto forte del premio prestigioso appena vinto a Venezia, il Leone d’argento per la regia a Garrone e per l’onda emotiva che sta spingendo il film nelle sale nonostante il tema ostico dei migranti di attualità ogni giorno.

“È la notizia che stavamo aspettando. Congratulazioni a Matteo Garrone. Traguardo sempre più vicino. Con Io Capitano l’Italia punta all’Oscar”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia della presenza del film “Io Capitano” di Matteo Garrone tra i 15 titoli internazionali selezionati dall’Academy, in corsa per gli Oscar 2024. - (PRIMAPRESS)