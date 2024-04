Cinema: a Roma la XXI edizione dell'Asian Film Festival. Il regista Shinpei Yamasaki tra i protagonisti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La XXI Asian Film Festival, la giornata dedicata interamente alla nuova cinematografia giapponese, con il patrocinio dell'Istituto Giapponese di Cultura, prende l'avvio Domenica 14 aprile, a partire dalle ore 14:00, al Cinema Farnese Arthouse di Roma. Fino al 17 aprile sarà una maratona di nuove produzioni incentrate prevalentemente sulle relazioni umane nei contesti affettivi, professionali, psicologici, ambientali.

Si inizierà con After the fever di Yamamoto Akira per continuare, alle ore 16:15 con The quilt and the other stories di Shinpei Yamasaki, alla presenza in sala del regista, Alle ore 18:00 verrà proiettato Ripples, un film fortemente incentrato su tematiche femminili della pluripremiata Naoko Ogigami, mentre alle 20:15 sarà la volta di One second ahead, one second behind, di Nobuhiro Yamashita. Concluderà la giornata a tema il film Sana del maestro del cinema horror Takashi Shimizu.

I film verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. - (PRIMAPRESS)