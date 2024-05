Cannes: al film Anora di Sean Baker assegnata la Palma d’Oro per miglior film

(PRIMAPRESS) - CANNES - Al 77° Festival di Cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, la Palma d'Oro per miglior film ad 'Anora' di Sean Baker.Vince la comicità Grand Prix a 'All We Imagine As light'. Miglior regia a Gomes per 'Grand Tour'. Premio giuria a 'Emilia Perez'. Miglior attrice a 4 donne a pari merito:Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez per il film 'Emilia Perez' di Audillard. Miglior attore Jesse Ple- mons per 'Kinds of Kindness' di Lanthi- mos.Premio speciale al regista iraniano Rasoulof, 'The Seed of the Sacred Fig'. - (PRIMAPRESS)