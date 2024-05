Cannes: all’Hyde Beach Campari il party del “red brand” con We Are Cinema

(PRIMAPRESS) - CANNES - La Hyde Beach Campari su Boulevard de Croisette, ha ospitato la suggestiva Campari Cinémathèque, con un party esclusivo per celebrare il terzo anno consecutivo dell’iconico aperitivo in qualità di Official Partner del Festival di Cannes e presentare la nuova campagna globale We Are Cinema.

Ispirandosi al nuovo progetto del Brand e alla sua Red Passion, l’evento ha trasportato gli ospiti in un’atmosfera da cinema, trasformando la realtà in un momento indimenticabile. Campari è stato regista del set creato sulla suggestiva Hyde Beach e con la sua lente rossa ha reso gli ospiti e i volti noti del mondo dello spettacolo in veri protagonisti della scena. “Riuscire a trasmettere la nostra passione per l’arte cinematografica e le storie in un’occasione così iconica come il Festival di Cannes è per noi un privilegio. Il messaggio racchiuso nella campagna We Are Cinema è quello che ci lega da molti anni al mondo del Cinema e al Festival, la passione per la creatività, per l’innovazione e per questa grandissima arte”, ha raccontato Julka Villa, Head of Marketing di Campari Group. “È stato incredibile creare questo spettacolo e vederlo prendere forma, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di diventare i protagonisti della propria storia, sorseggiando gli straordinari cocktail Campari”. Molte le star iitaliane ed internazionali del grande schermo come Adrien Brody, Victoria Justice, Marina Barbosa, Paz Vega, Cole Walliser, Ellen von Unwerth, Caro Daur, Rafa Kalimann, Jessica Wang, Nataly Osmann, Lady Victoria Harvey, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Saul Nanni, Malika Ayane e molte altre. A questi, si sono aggiunti anche Cole Walliser con il suo format GLAMbot e il famoso fotografo German Larkin. - (PRIMAPRESS)