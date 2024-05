Cannes: il festival del cinema apre con la Palma d’Oro a Meryl Streep consegnata da Juliette Binoche

(PRIMAPRESS) - CANNES - Superato il tentativo di aprire il festival cinematografico di Cannes 2024 tirando in ballo un nuovo scandalo #Me Too, la rassegna è partita con un emozionante tributo a Meryl Streep.

L'attrice francese Juliette Binoche è scoppiata in lacrime mentre consegnava la Palma d'Oro onoraria all'amata icona di Hollywood, che faceva la sua prima apparizione a Cannes dopo 35 anni. "Sono così grata che non vi siete stufati della mia faccia" ha detto la Streep, che ha ricevuto la prima lunga standing ovation del festival. Lei e Binoche hanno dichiarato congiuntamente Cannes ufficialmente aperta.