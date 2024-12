Torino: all’ultra centenaria tranvia “Sassi-Superga” il riconoscimento dell’Automoto Club Storico Italiano

(PRIMAPRESS) - TORINO - Oltre un secolo di onorato servizio è più di un milione e mezzo di chilometri percorsi: è la lunga storia della tranvia torinese “Sassi-Superga” che l'Automotoclub Storico Italiano ha voluto ricordare con l'assegnazione della "Targa Oro". Nota anche come “Dentiera”, collega la città della Mole alla collina di Superga dove si erge l’imponente Basilica. La linea venne inaugurata come funicolare a vapore 140 anni fa - il 27 apriledel 1884 - e nel 1934 subì l’aggiornamento tecnico utilizzato ancora ai giorni nostri, a 90 anni di distanza: la cremagliera tipo Strub senza fune e con trazione elettrica. Ad oggi rimane l’unico esempio italiano di tranvia a cremagliera e uno dei pochi rimasti nel mondo. La linea, a binario unico con scartamento di 1.435 mm, è lunga poco più di tre chilometri, affronta un dislivello di 425 metri e una pendenza massima di 21°. Per celebrare questo particolare primato, ASI ha rilasciato la prima certificazione di storicità per un “convoglio tranviario elettrico”: quello in funzione sulla “Sassi-Superga” è formato dalla motrice D2-D3-SNOS del 1934 e dai rimorchi D11-D12 e D13-D14 del 1884. Le rispettive “targhe oro” sono state consegnate dal Presidente ASI Alberto Scuro e dalla Commissione ASI Rotabili Ferroviari (Gabriele Savi, Michele Fontani e Alberto Sgarbi) al Presidente dell’Associazione Torinese Tram StoriciRoberto Cambursano al termine di un evento organizzato sabato 30 novembre alla stazione di Sassi, durante il quale sono intervenuti anche la Presidente del Consiglio Comunale di Torino Maria Grazia Grippo, l’Assessore Regionale Andrea Tronzano e il Presidente GTT Antonio Fenoglio. Nell’occasione è stato offerto un “road-tour” sulle rotaie della città a bordo di due affascinanti tram della collezione curata dall’Associazione Torinese Tram Storici: il “2598” del 1933 e il “312” del 1935. - (PRIMAPRESS)