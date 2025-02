Automotive e parità di genere: un convegno alla Regione Lazio promosso da Lead'HER Europe e ASI

(PRIMAPRESS) - ROMA - Venerdì 28 febbraio, nella Sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma, si terrà il convegno (ore 16) "Driverher Forward" dedicata al tema della parità di genere nel settore dell'automotive. Le immagini di vecchi telegiornali ma anche di film degli anni settanta mostravano lo spaccato di un mondo operaio che non faceva differenza tra uomo e donna alla catene di montaggio di automobili in Italia come all'estero. Ma la stessa parità di ruolo negli anni non è riuscita ad imporsi nei quadri dirigenti delle aziende automobilistiche o dei team manager di motor sport e o dei centri stile del design motoristico. E' su questa tema che l'Associazione Lead'HER Europe ha inteso aprire un dibattito con protagoniste del mondo dei motori che hanno saputo trovare spazi di crescita professionale.

Al convegno, promosso dall'avvocato Michelin Lopes, presidente e fondatrice di Lead'HER Europe prenderanno parte: Laura Confalonieri (ViceDirettore magazine Ruoteclassiche), Agnese Di Matteo (VicePresidente Automotoclub Storico Italiano), Elisabetta Cozzi (Presidente e Fondatrice Museo Cozzi), Sara Fruncillo (Pilota Motorsport), Monica Zanetti (Meccanico Team Ferrari), Maria Paola Stola (Co-founfer Studio Torino), Irma Conti (Cav.Repubblica Lotta Parità di Genere), Maria Bussolati Bonera (Direttrice Museo Mille Miglia).

Il convegno è stato patrocinato dalla Regione Lazio e dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI). - (PRIMAPRESS)