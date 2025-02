PlayOff Champions: la Juventus batte il Psv Eindhoven 2-1 allo Stadium e si aggiudica il primo atto

(PRIMAPRESS) - TORINO - Va alla Juventus il primo atto del play off Champions. Allo Stadium, Psv regolato 2-1. Il ritorno mercoledì prossimo a Eindhoven, nei Paesi Bassi. Lavoro per il portiere ospite Benitez su Weah e Nico Gonzalez,replica Psv con Saibari: mira alta. Passa la Juve:Gatti prende l'iniziativa, McKennie segna con un destro al volo sotto la traversa (34'). Nella ripresa, pareggio dell'ex Inter Perisic, che addomestica una re- spinta e buca Di Gregorio sul primo pa- lo (56'). Reazione Juve con Conceiças, Benitz respinge, in rete Mbangula (82'). - (PRIMAPRESS)