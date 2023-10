F1: Max Verstappen festeggia il suo terzo titolo raggiunto in Qatar. Sul podio le McLaren

(PRIMAPRESS) - QATAR - Max Verstappen festeggia il titolo conquistato in Qatar. Sul podio salgono le McLaren. Alla prima curva contatto fra le Mercedes: ne fa le spese Hamilton, mentre Russell riesce a ricostruire la gara e chiude 4°. Verstappen fa corsa a sé, Piastri si porta subito alle sue spalle divincolandosi meglio di tutti nella 'toccata' delle Mercedes. Il buon momento della McLaren è confermato da Norris che si porta in coda al compagno. Leclerc difende il 5° posto, Bottas porta all'8° una buona Alfa Romeo. Sainz non parte: Ferrari fermata da guai tecnici. - (PRIMAPRESS)