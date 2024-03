Moto Gp: rinnovo di contratto con Ducati e la Desmosedici GP per ‘Pecco’ Bagnaia fino al 2026

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il due volte campione del mondo della MotoGp Francesco 'Pecco' Bagnaia la moto del suo campionato sarà ancora la Ducati fino al 2026. Lo ha annunciato la scuderia di Borgo Panigale in una nota ufficiale. "A pochi giorni dall’apertura della stagione MotoGP 2024, Ducati Corse e Francesco Bagnaia mettono nero su bianco un futuro insieme, annunciando la firma dell’accordo che lega il due volte Campione del Mondo MotoGP alla Casa motociclistica di Borgo Panigale anche per le stagioni 2025 e 2026. Per il neo-cittadino onorario di Pesaro che gli ha voluto tributare il riconoscimento nell'anno della Capitale Italiana della Cultura 2024 il rinnovo del contratto dà continuità a un binomio vincente tutto italiano: una combinazione perfetta tra la tecnologia e le prestazioni della Desmosedici GP e il talento di 'Pecco'. - (PRIMAPRESS)