Moto Gp: in Qatar vince uno scatenato Di Giannantonio in salla alla Ducati. Sul podio Bagnaia e Marini

(PRIMAPRESS) - QATAR - A Losail, nel Gp del Qatar primo trionfo per Fabio Di Giannantonio. Il romano del team Gresini ha preceduto,in un podio tutto italiano e Ducati, Bagnaia e Marini. Pecco si 'accontenta' della se- conda piazza anche alla luce della complicata prova di Jorge Martin, solo 10° e ora a 21 punti dal torinese. Al via parte benissimo Bagnaia che vola in testa, meno bene Marini dalla pole e lo stesso Martin che mano mano scivola sempre più indietro. Pecco fa gara di testa,ma deve lasciar andare uno scateato Di Giannantonio. - (PRIMAPRESS)