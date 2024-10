Auto & Moto d’Epoca alla Fiera di Bologna. Al Villaggio ASI il tema del turismo lento con le vetture classiche

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Pronta ad aprire i tornelli la 41^ edizione di “Auto e Moto d’Epoca”, il salone internazionale che da domani e fino al 27 ottobre occuperà i 235.000 mq in 14 padiglioni della Fiera di Bologna. Tra le presenze istituzionali del settore c'è l’Automotoclub Storico Italiano, riferimento per appassionati ed operatori. Lo spazio della Federazione occupa quasi interamente il Padiglione 21 con l'ASI Village con i Club che rappresentano i riferimenti territoriali nella nostra Penisola. Tema scelto quest'anno dall'ASI è “Classiche in viaggio, il piacere del turismo lento”. Omaggio alla scoperta di borghi e cittadine ricchi di bellezze architettoniche ed artistiche non attraversati dalle grandi vie di comunicazione su gomma e su ferro.

In mostra uno speciale “tris” di esemplari unici conservati nella Collezione ASI Bertone: la Lamborghini Genesis del 1987, la Porsche Karisma del 1994 e la Cadillac Villa del 2005. Tre epoche, tre marchi e tre designer differenti per godere dell’inconfondibile stile Bertone declinato nel piacere di viaggiare in pieno confort e in compagnia.

La Genesis è tuttora la prima e unica monovolume a sfoggiare il logo di Sant’Agata Bolognese; realizzata da Marc Deschamps è dotata del poderoso V12 da 455 CV della Countach 5000 Quattrovalvole. La Karisma, firmata da Luciano D’Ambrosio, è una vera sfida alla tradizione di Stoccarda con la proposta di una comoda berlina a quattro posti dotata di grandi portiere ad ali di gabbiano ma mantenendo il classico 6 cilindri Porsche in posizione posteriore. La Villa è una futuristica monovolume nata sotto la direzione di Giuliano Biasio, con l’obiettivo creare un ambiente interno accogliente, spazioso, luminoso e comodo, proprio come un salotto. Nel corso delle quattro giornate di salone è previsto un fitto programma di appuntamenti che segue l’inaugurazione dell’ASI Village prevista per giovedì 24 ottobre alle 12.00. Si ricordano, in particolare, la presentazione di nuovi premi e concorsi ASI come il “Grifo d’Oro” per giovani designer e il “Classic Motor Press Award” per giornalisti (giovedì 24 alle 12.30); l’annuncio dei grandi eventi motociclistici ASI MotoShow e FIVA Motorcycle Rally 2025 (venerdì 25 alle 14.30); l’anteprima di ASI Circuito Tricolore 2025 (sabato 26 alle 11.30); il tributo ai 110 anni Maserati (sabato 26 alle 15.00), per il quale si espone l’iconica monoposto da Gran Premio 6C/34, uno dei soli cinque esemplari costruiti e utilizzati in gara dai più grandi campioni dell’epoca coma Tazio Nuvolari e Achille Varzi. Il tema del turismo chiude la rassegna con la conferenza “Il grande valore delle manifestazioni ASI: condivisione, turismo lento, promozione dei territori e cultura dei motori”, in programma domenica 27 ottobre alle 12.00. - (PRIMAPRESS)