Milano AutoClassica: wekeend di storie Bertone e Alfa Romeo all'Asi Village

MILANO - Milano AutoClassica, il salone dedicato alle vetture d'epoca, si prepara ad aprire i battenti agli appassionati e collezionisti dal 15 al 17 novembre prossimo. Presenza immancabile quella dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) con l'allestimento del grande ASI Village - nel Padiglione 16 di Fiera Milano Rho - ormai diventato un format della Federazione per condividere lo spazio con decine di club federati. Il tema centrale è dedicato ai 70 anni dell'Alfa Romeo Giulietta Sprint, che ASI celebra con tutte le varianti della più famosa "fidanzata d'Italia". Dalla prima Giulietta nata nel 1954 - l'origine della specie - alle successive declinazioni sportive SZ di Zagato e Sprint Speciale di Bertone. Un revival tutto Alfa per chiudere l'anniversario nella città-simbolo del Biscione, dai cui stabilimenti del Portello e di Arese sono uscite le vetture più iconiche e rappresentative. Se ne parlerà anche in un talk, sabato 16 novembre alle ore 16.30 sul palco dell'ASI Village, insieme Giovanni Groppi (Commissione ASI Cultura) e Roberto Valentini (direttore responsabile della rivista ASI La Manovella).

E sempre sullo sfondo della storia Alfa Romeo, in questa occasione meneghina l'Asi punta alle competizioni, ricordando il centenario della nascita dell'ingegner Carlo Chiti, indimenticabile protagonista del motorsport italiano tra gli anni '50 agli anni '90 grazie al suo fondamentale contributo in Alfa Romeo, Ferrari e Autodelta. Figura di spicco la cui storia è raccontata nel nuovo libro ASI "Chiti Cento" a cura di Danilo Castellarin, presentato in anteprima a Milano AutoClassica sabato 16 novembre alle ore 11.30. Per l'occasione sono esposte allo stand ASI l'Alfa Romeo Giulia GTA, che nel 1969 corse la 24 Ore di Spa Francorchamps con l'equipaggio ufficiale Pinto-Zeccoli, e la supercar MCM CC133 Pista, nata quest'anno dall'artigianalità tutta italiana che ha unito un "cuore" V8 Alfa Romeo da 600 cavalli ad uno stile che richiama la gloriosa "33 Daytona" del 1968, così battezzata dopo la vittoria di classe alla celebre 24 Ore statunitense. Da qui la sigla CC133: le iniziali di Carlo Chiti, i suoi cento anni e il numero magico della sportiva più famosa di casa Alfa. Sul palco dell'ASI Village si alterneranno talk e conferenze con personalità del motorismo e rappresentanti istituzionali. Dal revival sulle berline Jaguar da competizione agli approfondimenti sulla Formula Monza e sulle Formula 1 storiche; dal racconto dell'ex meccanico Ferrari Mauro Prampolini sulla nascita della leggendaria 250 GTO del 1962, al racconto dei velocipedi storici come pietre miliari della mobilità individuale. L'attualità del motorismo storico sarà al centro delle conferenze sulle manifestazioni ASI come strumenti di promozione per il sistema Paese e sui veicoli storici tra normative e uso responsabile verso un futuro sostenibile.