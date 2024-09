Salone Auto Torino: dal 13 al 15 settembre con 43 case automobilistiche nel cuore della città

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Salone Auto Torino, la manifestazione che si svolgerà nel cuore della città dal 13 al 15 settembre si è presentato con il suo fitto programma di appuntamenti che animeranno il centro del capoluogo piemontese da piazza Carlo Felice e piazza Castello, passando da via Roma, piazza San Carlo e piazzetta Reale.

novità di 43 case automobilistiche, prototipi dei grandi carrozzieri, regine del motorsport e modelli unici in una passeggiata con ingresso libero e orario dalle 9 alle 23. Il programma e i modelli esposti sono stati presentati alle OGR di Torino da Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino, Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, Sindaco Città di Torino, Piergiorgio Re, Presidente Automobile Club Torino, Paolo D’Alessio, Coordinatore Autolook Awards, Ciro Lupo, Business Head Italy & Africa PETRONAS Lubricants International, Paola Zini, Direttore IED Torino. L’incontro è stato moderato dal direttore di Tuttosport,

Guido Vaciago.

Al termine della conferenza un approfondimento sulle trasformazioni del sistema automotive, con “Strategie commerciali d’ingresso dell’auto cinese in Europa e in Italia” la ricerca della Luiss Business School presentata da Fabio Orecchini, Direttore dell’Osservatorio Auto e Mobilità. Nella location di Piazzetta Reale arriva l'esposizione di dieci esemplari della Collezione ASI Bertone. Vetture che raccontano al grande pubblico la storia del car design firmato dalla celebre Carrozzeria Bertone con il contributo dei più geniali e prolifici stilisti di tutti i tempi. L’esposizione - come anticipa il presidente Asi, Alberto Scuro - è composta da icone, prototipi e one-off realizzati dai maestri di stile che rispondono ai nomi di Marcello Gandini, Marc Deschamps, Luciano D’Ambrosio, Giuliano Biasio e David Wilkie. L’icona è senza dubbio la Lamborghini Miura S del 1967, auto personale di Nuccio Bertone e simbolo indiscusso delle supercar made in Italy, che unisce anima e cuore della Motor Valley all’estro e all’eleganza dei vestiti su misura realizzati nei centri stile torinesi. La lista degli esemplari unici propone invece un parterre di showcar dagli anni ’60 ai primi 2000: Autobianchi Runabout del 1969, Citroën Camargue del 1972, NSU Trapèze del 1973, Chevrolet Corvette Ramarro del 1984, Porsche Karisma del 1994, Lancia Kayak del 1995,Alfa Romeo Bella del 1999, BMW Birusa del 2003, Aston Martin Jet 2 del 2004 e Fiat Barchetta del 2007. - (PRIMAPRESS)