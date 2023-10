Auto Moto d’Epoca a Bologna: la storia dell’Alfa Romeo Giulietta amata da Enrico Mattei

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - La sfida di Mario Carlo Baccaglini, CEO di Intermeeting e promotore della rassegna “Auto e Moto d'Epoca che dopo 39 anni è passata per la sua 40ª edizione a Bologna, è stata vinta. Gli spazi da grande appuntamento europeo e la qualità del parco auto e moto hanno scritto un nuovo capitolo di questo evento motoristico. Oggi nell’ultima giornata della rassegna, alle 10,30, ci sarà presso il Village ASI, la presentazione della Stella Alpina 2024: la Regina delle Dolomiti, la storica gara nata nel 1947 e che attraversa le valli trentine.

Sempre nello spazio ASI, alle 12, si intreccerà la storia di un auto con quella degli uomini più rappresentativi del '900 con l'appuntamento "Enrico Mattei e la sua Alfa Romeo Giulietta….Targa Oro Asi". È l'Alfa Romeo Giulietta acquistata nel 1958 e di proprietà dello stesso Enrico Mattei, primo presidente dell'Eni. Questa Giulietta è stata custodita prima al garage dell'Eni all'Eur a Roma, dove per anni è stata messa in moto ogni domenica dal suo fedelissimo autista Antonio Freddi, per conservarla e renderla sempre efficiente. Successivamente la vettura è stata assegnata alla nipote Rosangela Mattei che oggi sarà presente in fiera insieme ad Alberto Scuro Presidente ASI, Carlo Giuliani Consigliere Federale ASI, Vittorio Valbonesi Presidente Commissione Tecnica, Nazionale Auto ASI, Ivan Drogo Inglese Presidente Stati Generali del Patrimonio Italiano e Aroldo Curzi Mattei Presidente Fondazione SED Enrico Mattei.