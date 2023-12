Spazio: a Fiera di Roma la 5ª edizione di New Space Economy. L’anteprima mondiale di Metaverso Lunar City

(PRIMAPRESS) - ROMA - Viaggiare nello spazio fino a qualche decennio fa sembrava solo fantascienza ma ora lo “space travel” sta diventando uno degli scenari mondiali a medio termine. Il mondo dell’aerospazio europeo si dà appuntamento alla quinta edizione del New Space Economy European Expoforum dal 5 al 7 dicembre alla Fiera di Roma. La rassegna, patrocinata dall’Agenzia spaziale italiana insieme a CNR, Enea, Ingv, Ordine Ingegneri Provincia di Roma, Regione Lazio e Camera Commercio Roma, punta tuttavia ad esplorare anche il complesso campo di tutto quanto c’è dietro lo sviluppo di questo settore a partire dalla formazione e dai modelli di simulazione in ambito di ricerca, testing ingegneristico e preparazione di competenze specifiche dagli astronauti al “personale di viaggio” dei futuri tour operator dello spazio. È in questo ambito dell’economia dello spazio che alla Fiera di Roma si ritroveranno oltre alle agenzie spaiali e gli enti di ricerca anche le Pmi come Next One Film Group società romana nata con il sostegno di Invitalia che si è specializzata nelle riprese ed elaborazioni di immagini video su base scientifica che al NSE presenterà in anteprima mondiale la piattaforma Metaverso Lunar City realizzata in partnership con Vection Technologies, Thales Alenia Space e Altec. “La Piattaforma - spiega l’Ad di Next One Film Group, Alessandra Bonavina - consentirà di “visitare” con visori di realtà virtuale, un’anticipazione fedele di alcune aree di un futuristico Spazioporto Lunar City: dal grande ingresso passeggeri spaziali al modulo Columbus, sviluppato dalla’Agenzia Spaziale Europea e costruito da Thales Alenia Space, fino all’arrivo nel Gate delle partenze con vista tra Luna e Terra. Quello che potrebbe apparire solo come un sofisticato streaming immersivo EduEntertainment - continua Bonavina - in realtà è una piattaforma Metaverso che guarda ad obiettivi di utilizzo della realtà virtuale per la simulazione di viaggi per tour operator e “viaggiatori” spaziali ma soprattutto formazione per l’addestramento di astronauti, ingegneri e test di sviluppo processi per enti di ricerca e università”. - (PRIMAPRESS)