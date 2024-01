Intelligenza Artificiale: Padre Benanti, già membro all’Onu, è il nuovo presidente della Commissione per l’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il sottosegretario all'Editoria, Barachini,ha annunciato il nuovo presidente della Commissione AI per l'informazione,dopo le dimissioni di Giuliano Amato. "Padre Benanti è il nuovo presidente", ha spiegato Barachini in una nota. "Professore della Pontificia università Gregoriana, è l'unico italiano membro del Comitato sull'Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite. In questi mesi di lavoro - prosegue la nota - ho potuto conoscere la sua competenza e il suo equilibrio.Per questo sono onorato che abbia accettato l'incarico". - (PRIMAPRESS)