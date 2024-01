La natura osservata con il primo binocolo basato sull'Intelligenza Artificiale prodotto da Swarovski Optik

(PRIMAPRESS) - ABSAM (AUSTRIA) - All'appuntamento con le nuove tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale non poteva mancare una della aziende leader nel settore delle ottiche da osservazione per il mondo outdoor come Swarovski Optik che ha saputo coniugare la storica tradizione della company austriaca con design e innovazione. Per celebrare il suo 75esimo anniversario, Swarowski Optik apre il 2024 strizzando l'occhio alle tendenze smart e ad un mercato sempre più rivolto all'uso dell'IA presentando il modello AX Visio.

Si tratta del primo binocolo al mondo supportato dall’IA ed è una simbiosi perfetta fra l’ottica sulla lunga distanza analogica ad alte prestazioni e una tecnologia digitale. Un pulsante sistemato a destra del corpo binocolo, è in grado di fornire a chi osserva, l’identificazione di uccelli e altri animali, consentendo persino di condividere l'immagine inquadrata.

A disegnare le linee ergonomiche dell'AX Visio, è stato il designer industriale di fama mondiale Marc Newson che per Swarovski Optik aveva già disegnato il piccolo e compatto CL Pocket ma dalle sorprendenti qualità ottiche.

Con questo AX Visio, appena presentato al CES di Las Vegas (USA), Svarowski Opik cambia completamente il paradigma dell’osservazione della natura proiettandosi nel futuro. Dal 1° febbraio 2024, questo sorprendente binocolo sarà disponibile presso rivenditori specializzati e online sul sito swarovskioptik.com. “Nei sette decenni della nostra esistenza, abbiamo sviluppato una profonda comprensione dei requisiti dei nostri consumatori nei gruppi target dell'outdoor. Sfruttiamo il nostro know-how e le tecnologie di produzione all’avanguardia per offrire soluzioni tecnologiche premium per ciascuna area di applicazione. L’integrazione dei componenti digitali e delle funzionalità dei nostri prodotti porta un valore aggiunto significativo”, ha spiegato Stefan Schwartz, Ceo di Swarovski Optik, alla presentazione del prodotto. L’AX Visio con un'ottica 10x32, aggiunge nuove dimensioni alle esperienze legate alla natura con numerose funzionalità partendo dall’identificazione in tempo reale di oltre 9.000 uccelli e altri animali selvatici. La fotocamera integrata cattura foto e video. Questi possono essere immediatamente gestiti e condivisi con uno smartphone connesso utilizzando l’App Swarovski Optik Outdoor associata. La funzionalità “Condividi scoperte” è un altro sviluppo entusiasmante che consente agli utenti di guidare un’altra persona verso l’oggetto osservato utilizzando i marcatori a freccia sul display. “Il valore aggiunto dell’AX Visio per gli utenti consiste in una vera e propria esperienza di osservazione arricchita dal contributo digitale”, aggiunge Andreas Gerk, Direttore Capo Tecnico ed Operativo dell'azienda.



Dietro l'uscita di questo prodotto, spiega il management dell'azienda, sono stati investiti circa cinque anni nello sviluppo e nella creazione dell’AX Visio. Il risultato è un binocolo composto da circa 390 parti hardware. Il nucleo intelligente dell’AX Visio è il suo sistema operativo e di riconoscimento degli oggetti integrato. Un’unità di elaborazione neurale (NPU) garantisce un’elaborazione eccezionalmente rapida delle informazioni rilevanti per il riconoscimento degli oggetti. L’App SWAROVSKI OPTIK Outdoor consente agli utenti di gestire e condividere le immagini. Tutte le impostazioni e i futuri aggiornamenti del dispositivo avvengono nell’app. Le caratteristiche digitali sono regolarmente aggiornate e migliorate attraverso aggiornamenti regolari del sistema e delle funzionalità. Un’interfaccia di programmazione aperta offre ai provider esterni creativi l’opportunità di espandere l’AX Visio attraverso nuove funzionalità. "Il nostro scopo - dice ancora Gerk - è promuovere un sistema innovativo che si sviluppi costantemente e soddisfi le esigenze degli utenti per una visione migliorata e una maggiore quantità di informazioni nel modo più efficace possibile”.

Il risultato è un prodotto con un altissimo grado di integrazione verticale sviluppato tutto all'interno di Swarovski Optik: "Possiamo contare su 75 anni di esperienza e competenza nello sviluppo e nella produzione di ottiche sportive di alta precisione. Combiniamo questo know-how e la nostra esperienza nel campo dell'elettronica con l'intelligenza digitale nel nostro stabilimento di produzione nel cuore dell'Europa per creare un nuovo prodotto all'avanguardia. L'AX Visio non è solo un progetto di punta con cui dimostriamo la leadership tecnologica di SWAROVSKI OPTIK nel mercato delle ottiche sportive, ma segna anche l'inizio di una nuova era tecnologica per noi". - (PRIMAPRESS)