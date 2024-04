Elettronica: la cinese Xiaomi punta agli Smart Tv con due modelli che integrano tutte le funzioni di Google

(PRIMAPRESS) - MILANO – Dopo aver conquistato posizioni di tutto rilievo per gli smartphone, Xiaomi, l'azienda multinazionale cinese di elettronica di consumo e di produzione intelligente, ha presentato Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro. Le due nuove linee di Smart TV che vanno ad espandere l’ecosistema di Xiaomi che quest’anno, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, ha presentato la nuova strategia “Human x Car x Home”, con l’obiettivo di ridefinire i confini dell'integrazione tecnologica. Xiaomi TV A è progettato per offrire un'esperienza di intrattenimento senza precedenti: l’integrazione di Google TV offre l'accesso ad un mondo illimitato di contenuti, che spaziano dai film alle app fino ai giochi. Inoltre, è dotato di una tecnologia di compensazione del movimento MEMC che consente di ottenere immagini fluide e nitide in qualità 4K UHD per tutti i polliciaggi disponibili fatta eccezione per il 32’’ in qualità HD. La nuova Xiaomi TV A presenta un design senza cornice, che gli conferisce un aspetto elegante e moderno. È disponibile in cinque diversi polliciaggi: 32”, 43”, 50”, 55” e 65”. Xiaomi TV A Pro grazie al display QLED 4K ad alta risoluzione e al supporto HDR, permette di godere di tutti i contenuti in una qualità ineguagliabile: questa tecnologia consente infatti di catturare tutti i più piccoli dettagli, godendo al massimo della profondità delle scene. A completare l’azione sullo schermo è presente la tecnologia audio Dolby, che riproduce i suoni con una fedeltà eccezionale per un'esperienza totalmente immersiva, nel confort della propria casa. Anche questo modello è dotato di Google TV, incorporato nel telecomando dell'ecosistema Xiaomi. Questo modello è disponibile in quattro versioni diverse a seconda delle dimensioni: 43”, 55”, 65” e 75”. - (PRIMAPRESS)