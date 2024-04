Games: la fuga dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. diventa un gioco da tavolo realizzato con il Parco di Pompei

(PRIMAPRESS) - POMPEI - Si chiama Vesuvius 79 d.C. - Fuga da Pompei”, ed è l’edu-boardgame, cioè un gioco di società educativo, che ricostruisce in maniera scientifica e storica, la distruzione di Pompei a seguito dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Lo scopo dei giocatori è scappare dall’eruzione del vulcano del 79 d.C. fino a portarsi in salvo, abbandonando la città prima della distruzione.

ti da un'idea di Ciro Sapone e dal Direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, la prima versione demo del gioco, con le illustrazioni dei protagonisti, le meccaniche del gioco e l'APP collegata, andrà in distribuzione nel periodo delle festività di Natale. Il Progetto è realizzato da Stupor Mundi Trans-Media, azienda napoletana di Cross-Gamification e Accademia del Fantastico in collaborazione con ilParco Archeologico di Pompei che ha messo a disposizione la propria competenza per fornire il background scientifico, storico ed iconografico all'autore, agli illustratori, game designer, fumettisti, modellisti e programmatori.