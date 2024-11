Esposizione delle Due Ruote pronta allo start a Fiera Milano Rho con lo spazio eBay

(PRIMAPRESS) - MILANO - Con il salone delle Due Ruote a Fiera Milano Rho, dal 7 al 10 novembre, torna anche eBay ma già a partire dal 5 novembre con le giornate dedicate agli operatori ed alla stampa in un anno particolare per l'Esposizione perchè celebra 110 anni.

Lo spazio eBay si riconferma quindi come il contesto privilegiato per incontrare gli appassionati di motori e creare relazioni con i player di settore.

Allestito nello stand G55 del padiglione 24, l’eBay Garage accoglierà professionisti, buyers e rivenditori per far conoscere le opportunità di business della categoria P&A (Parti e Accessori Auto e Moto), uno dei segmenti più importanti per il marketplace. eBay si propone, infatti, come vero e proprio partner delle PMI operanti nel settore auto e moto, con l’obiettivo di massimizzare il successo del loro eCommerce sulla piattaforma.

All’interno dell’eBay Garage visitatori e appassionati di due ruote troveranno i totem touch screen grazie ai quali potranno navigare su eBay.it tra l’ampia offerta di ricambi e accessori per moto, ciclomotori e scooter, sia nuovi che usati, e trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per coltivare il loro interesse e dedicarsi alla manutenzione del loro mezzo.

Sono infatti sempre di più i riders che amano dedicarsi alla cura della propria due ruote, come ha recentemente messo in luce la ricerca di eBay sviluppata da IPSOS1 “Gli Italiani e la passione per le due ruote”: 4 italiani su 10 possiedono una moto o un motorino e, sempre 4 su 10, amano occuparsi personalmente della manutenzione ordinaria, rivolgendosi al meccanico per gli interventi più complessi.

Per la metà dei motociclisti italiani il risparmio percepito del “fai da te” arriva fino al 50% e per il 75% di loro l’e-commerce è la scelta principale per l’acquisto dei pezzi di ricambio nuovi, grazie soprattutto alla convenienza economica. - (PRIMAPRESS)