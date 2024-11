Eicma 2024: tra Premium ed economiche le moto che risponderanno alle norme dell’Euro 5+

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'ultimo giorno di Eicma, il salone internazionale delle due ruote a Rho Fiera Milano è l'occasione per tastare il polso ad un mercato che ancora una volta è apparso particolarmente vivace. Le novità di scooter e moto in uscita nel 2025, sono decisamente interessanti.Il cambio di normativa (da Euro5 a Euro5+) ha contribuito a stimolare tutti i marchi per mettere in catalogo un consistente numero di nuovi modelli e mostrando come la polarizzazione sia sempre più evidente. Nel senso che i marchi “premium” europei si sono presentati con modelli sempre più evoluti e costosi. Dall’altra parte c'è un mercato di "economiche" che vede in prima fila la Cina. Basta guardare i nuovi modelli introdotti da Benda Moto per capire di cosa si parla.I marchi storici non hanno deluso le aspettative. La Benelli ha presentato La Tornado 400, una sportiva compatta progettata per offrire prestazioni e affidabilità a motociclisti di ogni livello, e per questo più semplice della sorella maggiore in termini di equipaggiamento e prestazioni e nel segmento "Adventure" ha debuttato la TRK 902 Xplorer, una nuova concept bike basatosi su una piattaforma tutta nuova. Protagoniste allo stand Ducati, il pubblico ha trovato due novità equipaggiate con il n uovo motore V2. La nuova Panigale V2 è la Panigale più leggera di sempre e segna un nuovo, storico capitolo della storia delle sportive medie Ducati, mentre lo Streetfighter V2 2025 ne trasferisce i concetti in chiave naked grazie alla Fight Formula.Harley Davidson con il suo ritorno a Milano dopo diversi anni di assenza, ha mostrato anche il suo nuovo lato corsaiolo ma anche i vecchi must di Milwaukee a partire dalle Touring, con la Road Glide e Street Glide, rinnovate quest'anno. - (PRIMAPRESS)