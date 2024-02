L’arte e i cromatismi di Licia Sanna a Linea Pelle dal 20 al 22 febbraio a Rho Milano Fiera

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da domani 20 febbraio sino al 22, Fiera Milano Rho, ospita la 103ª edizione di Linea Pelle con 1.167 espositori (da 43 paesi) tra produttori e conciatori che anticipano le tendenze moda degli accessori. componenti di tessuti e materiali sintetici. L'Italia resta uno dei paesi che guida la leadership fieristica di questo settore nel contesto della filiera di fornitura per l’industria della moda, del lusso e del design che fa rima con l'arte che mescola linee, colori e creatività.

Come nel caso della pisana Conceria Incas di Castelfranco di Sotto che ha voluto essere presente alla rassegna milanese coinvolgendo la geniale e raffinata artista sarda, Licia Sanna con le sue opere realizzate con soffici pellami in una tavolozza di sorprendenti colori. "È sempre bello aver voglia di confrontarsi e sperimentare materiali attraverso i loro cromatismi – spiega Sanna - . È questo che rende l'arte un fantastico processo creativo capace di dialogare con le forme e le linee come nella moda". - (PRIMAPRESS)