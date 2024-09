Canarie, Mattarella al Cotec avverte l’Ue: “Deve colmare il divario tecnologico”. Si a fondi competitività

(PRIMAPRESS) - LAS PALMAS (CANARIE) - "L'Ue è debole nelle tecnologie emergenti,occorre colmare il divario d'innovazione". Così il Presidente Mattarella al Meeting Cotec. Definisce "autorevole" il rapporto di Draghi sulla competitività europea. I giovani spingono all'innovazione,dunque "è motivo di allarme" per evitare ulteriore fugge in altri paesi extraeuropei con conseguente calo di natalità nazionale."Sovranità tecnologica non significa arroccamento,protezionismo". "Il trasferimento di tecnologie è segno di fiducia. Servono 'campioni europei',espressione di sovranità condivisa".Servono fondi per competitività. - (PRIMAPRESS)