Agrigento: la cerimonia di apertura di Capitale della Cultura con Mattarella e Giuli

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - Nel teatro Pirandello si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di Agrigento capitale della Cultura 2025. In prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo intervento ha definito Agrigento come avamposto della cultura mediterranea. il ministro della Cultura Alessandro Giuli, citando Empedocle ha sottolineato il valore dell'ospitalità in una città della cultura. La presenza di molte oltre autorità istituzionali, civili e religiose. L'inno nazionale eseguito dal coro e dall'orchestra d'archi del conservatorio di musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera, diretti dal maestro Alberto Maniaci. - (PRIMAPRESS)