Visita di Stato di Mattarella in Giappone: martedì incontro con l’imperatore Naruhito

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita di Stato in Giappone dal 3 al 9 marzo. La visita giunge in un momento di rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica fra i due Paesi nel quadro dell'accordo di partenariato strategico del gennaio del 2023. Nella mattinata di martedì, Mattarella sarà ricevuto nel Palazzo imperiale dall'imperatore Naruhito. Si tratta del primo viaggio di un capo di Stato italiano in Giappone dalla visita di Giorgio Napolitano risalente a 16 anni fa. - (PRIMAPRESS)