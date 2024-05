Vela: Tre Golfi al via con oltre 100 imbarcazioni alla long race. Da battere il record del maxi Jethou

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il colpo di cannone della 69esima Regata dei Tre Golfi risuonerà domani nel Golfo di Napoli per uno dei più longevi eventi velici italiani. Più di cento le imbarcazioni che incroceranno le vele all'ombra di Castel dell'Ovo. Organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli con la collaborazione dello Yacht Club Italiano di Genova, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, dell’IMA (International Maxi Association), dell’ORC, di UVAI e FIV, gode del supporto di Rolex Official Time Piece e della maison Loro Piana, quest’anno partirà alle 16.30 di domani, 17 maggio, in uno dei golfi più spettacolari del mondo, con il Vesuvio sullo sfondo. Il lungo percorso partirà da Napoli, dalla rada di Santa Lucia e si dirigerà verso ovest/nord-ovest passando tra Ischia e Procida, lascerà quindi Zannone e Ponza a sinistra e metterà la prua in direzione Capri, che può essere lasciata a scelta sia a sinistra che a dritta, per girare l’isola de Li Galli, al largo della costiera amalfitana, che sarà lasciata obbligatoriamente a sinistra, e quindi doppiare Punta Campanella (la punta della penisola Sorrentina). Quest'anno la finish line della regata è cambiata, sarà a Napoli, così come è cambiato di poco l’orario della partenza, prevista per le 16.30, anticipata dal 2021, dopo che per decenni, per tradizione, è stata data al chiaro di luna di mezzanotte.

Il record da battere è stato stabilito l'anno scorso dal Maxi di 77 piedi Jethou di Sir Peter Odgen ed è di 15 ore, 30 minuti e 1 secondo, conseguito dopo aver portato a termine il percorso ad una velocità media di 9,7 nodi. Il record precedente, di 16 ore 44 minuti e 13 secondi, era stato stabilito nel 2016 da Cippa Lippa 8, il Cookson 50 di Guido Paolo Gamucci.