Tennis: al Nitto Atp Finals, Jannik Sinner incassa la prima vittoria di Torino con il greco Tsitsipas

TORINO - Al Nitto Atp Finals di Torino, Jannik Sinner vince per 6-4, 6-4 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista italiano, numero 4 del mondo, si aggiudica così il primo match battendo il rivale greco, numero 6 del ranking Atp, che oggi, tuttavia, ha mostrato di non essere nelle sue condizioni fisiche migliori a causa di un problema alla schiena. L'atleta di San Candido, è riuscito a piazzare un totale di nove ace e non ha mai perso il servizio.