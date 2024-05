Torino: non solo libri ma anche "Letture da...gustare" al Salone internazionale

(PRIMAPRESS) - TORINO - Fornelli caldi per la 2a edizione di "Letture da ....gustare" che, dal 7 al 14 maggio, accompagnerà il Salone Internazionale del Libro con alcuni omaggi gastronomici dedicati ad anniversari di Grandi della letturatora oltre che a Liguria e alla lingua tedesca, ospiti di SalTò 2024. E’ la suggestione che intende creare “Letture … da gustare” , con un divertissement gastronomico e letterario ideato da Federica De Luca, giornalista di turismo e autrice di numerose guide in collaborazione con Il Leone Verde edizioni e Giulio Perrone Editore. Saranno una decina di incontri in locali di diversa tipologia a fare da road map dell'evento. Un progetto avviato con la mappa dei locali dove si "mangia in lingua spagnola", realizzata per il Salone Int.del Libro nel 2019, e ripreso lo scorso anno con la prima edizione di un divertissement cultural - gastronomico più articolato.L'occasione per coinvolgere, soprattutto nelle periferie e fuori città, coloro che non frequentano abitualmente il Salone invogliando a leggere e conoscere da vicino autori e protagonisti della scena culturale. Tra i luoghi del piacere, l'Osteria la Cadrega di Moncalieri per la cena del 9 maggio dedicata a Nietzsche. - (PRIMAPRESS)