Serie A: Juve in testa alla classifica. Battuto (1-0) il Napoli di Mazzarri allo Stadium

(PRIMAPRESS) - TORINO - Serie A: ottava vittoria in dieci partite (e due pareggi) per la Juve che ha battuto il Napoli 1-0 allo 'Stadium'. I bianconeri questa mattina sfoggiano la posizione da capolista. Seconda sconfitta di fila, invece, per Mazzarri dopo quella interna con l'Inter. Il successo a Bergamo aveva fatto pensare ad un ritmo di campioni d'Italia ritrovato. La cronaca della partita si riassume in poche battute: Szczesny rischia di farsi sorprendere da un tiro cross di Di Lorenzo.Vlahovic murato da Natan, sulla rovesciata di Mc Kennie mette la mano Meret. Contropiede Napoli,Kvaratskhelia sprece a tu per tu con Szczesny. Il portiere juventino respinge la botta Di Lorenzo. Ripresa.Gol vittoria di Gatti (cross Cambiaso,50'). - (PRIMAPRESS)